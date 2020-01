5 prodotti di Kiehl’s scontati del 30 per cento (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È un periodo di saldi anche per il noto (e notoriamente costoso) marchio di prodotti per la cura della pelle: una redattrice del Post suggerisce cinque modi per approfittarne Leggi la notizia su ilpost

MarikaMarang : @LittleLadyTerry Fatta qualche mese fa da Kiehl’s e, finalmente, ho iniziato a capirci qualcosa in più e a non sbagliare prodotti. - LittleLadyTerry : @acidonitrosoo ma tu dalle influencer devi prendere spunto per i prodotti, poi però comprare quello che serve a te.… - azzumel : Email di Kiehl’s con sconti col 30% su prodotti selezionati ovviamente il cortorno occhi all’avocado non è incluso… -