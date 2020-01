Uomini e Donne: Tina Cipollari smentisce la crisi e prepara il matrimonio (Di martedì 7 gennaio 2020) Tina Cipollari di Uomini e Donne prepara le nozze con Vincenzo Ferrara: smentita la crisi A inizio dicembre 2019 tante erano le voci che volevano Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in crisi. In realtà, la relazione tra l’opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi e il ristoratore fiorentino prosegue senza intoppi. Lo dimostrano le foto pubblicate da Diva e Donna. La coppia è più unita che mai. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano? Non è un mistero che le nozze siano nei loro piani. Che i progetti siano a buon punto? Da circa due anni la vamp di Uomini e Donne e Ferrara sono felicemente innamorati. Il loro rapporto è inizio all’epoca in cui Giorgio Manetti partecipava al programma della De Filippi. I frequenti viaggi di Tina a Firenze avevano spinto qualcuno a credere che la Cipollari avesse una relazione proprio con l’ex di Gemma Galgani. Uomini e Donne: ... Leggi la notizia su lanostratv

