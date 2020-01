Scoperta una sorella della Terra a 100 anni luce di distanza (Di martedì 7 gennaio 2020) Scoperta una ‘sorella’ della Terra che si trova nella cosiddetta zona abitabile, ossia alla distanza ideale dalla sua stella per avere acqua liquida in superficie. Si chiama TOI 700 d, è distante 100 anni luce ed è stata individuata dal nuovo cacciatore di pianeti Tess, della Nasa. Il risultato è stato annunciato a Honolulu, al convegno della Società Astronomica Americana, dal gruppo guidato da Emily Gilbert, dell’università di Chicago. Vi partecipano anche gli italiani Giovanni Covone, astrofisico dell’università Federico II di Napoli e associato dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), e lo studente Luca Cacciapuoti della Federico II.“Questo risultato è molto importante per Tess perché è il primo pianeta simile alla Terra, scoperto dal ... Leggi la notizia su huffingtonpost

