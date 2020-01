LIVE Brescia-Patrasso 40-41, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: i greci si rifanno sotto e sono avanti di una lunghezza a fine terzo quarto (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il terzo quarto sul parziale di 14-23 in favore di Promitheas che recupera sulla Leonessa e partirà con un piccolo vantaggio nell’ultimo quarto. 40-41 Mantzaris dal palleggio a 1″ dalla sirena dei 24. Brescia ha polverizzato un vantaggio di 14 punti. 40-38 Rapido contropiede chiuso dal neo-acquisto del Prometeo Vangelis Mantzaris. 40-36 LANSDOWNE sotto canestro rompe il parziale di Patrasso. 38-36 Solo retina per Babb dall’angolo. 38-33 Lypovyy da tre, ora Promitheas è di nuovo in partita. 38-30 Lypovyy schiaccia indisturbato su buco della difesa di Brescia, parziale di 0-6 per i greci. Esposito chiama time-out. 38-28 Agravanis trova il canestro in uno contro uno con Cain. 38-26 Gran giocata di Fieler che sfrutta il mismatch. Tredicesima palla offensiva persa dal Prometeo, il parziale del periodo fino a qui è di ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Brescia-Patrasso 17-18 EuroCup basket 2020 in DIRETTA: accorcia la Leonessa che a metà secondo quarto è a -1 -… - zazoomblog : LIVE Brescia-Patrasso 26-18 EuroCup basket 2020 in DIRETTA: gran secondo quarto della Germani che con un parziale d… - zazoomnews : LIVE Brescia-Patrasso EuroCup basket 2020 in DIRETTA: si parte al PalaLeonessa i biancoblù di Esposito vogliono ini… -