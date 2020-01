Libia, Matteo Salvini: "L'interlocutore principale era l'Italia. Di Maio? Se al governo non sono capaci..." (Di martedì 7 gennaio 2020) "Quindi è colpa di Salvini anche a gennaio 2020? Sono al governo da questa estate... È un po' noioso questo ritornello". Matteo Salvini, a 24 Mattino su Radio 24, replica a Luigi Di Maio sul dossier Libia rivendicando che "fino ad agosto l'interlocutore primo per la Libia era l'Italia. Se non sono c Leggi la notizia su liberoquotidiano

LegaSalvini : SALVINI IMPALLINA DI MAIO: INDEGNO, PARLA DI LEGGE ELETTORALE COL PD MENTRE IN LIBIA... 'SE VINCIAMO QUA TORNIAMO A… - La7tv : #omnibus Il leader della Lega @matteosalvinimi critica il governo Conte sulla #Libia: 'Davanti alle nostre coste ci… - Remo80994353 : RT @Guido44895392: Non vile ma vilissimo oltre che inetto, invidioso, rosicone e senza onore. Ancora una volta cerca di nascondere la sua d… -