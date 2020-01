“L’Enigma dell’Amore, in memoria di Karl Heinrich Urlichs” dal 14 al 19 gennaio all’OFF/OFF Theatre (Di martedì 7 gennaio 2020) Da martedì 14 fino a domenica 19 gennaio 2020 all’OFF/OFF Theatre va in scena “L’Enigma dell’Amore, in memoria di Karl Heinrich Urlichs”, testo di Saverio Aversa e Fabio Grossi che ne cura anche la regia, pronto a dirigere sul palco gli attori Fabio Pasquini e Francesco Maccarinelli, interpreti dell’omaggio al coraggio di colui che, nato nel 1825, è storicamente considerato tra i primi ad aver combattuto per il diritto e la libertà di essere omosessuale. In video anche l’esclusiva partecipazione di Leo Gullotta. “L’Enigma dell’Amore”, atto unico diretto da Fabio Grossi, autore del testo insieme a Saverio Aversa, per la prima volta in Italia accende i riflettori sul ricordo dello studioso Karl Heinrich Urlichs che, in un’epoca lontana, dedicò la propria vita e le proprie energie alla sconfitta dei pregiudizi e ... Leggi la notizia su romadailynews

