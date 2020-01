Infortunio Ansaldi: l’esito degli esami sull’esterno del Torino (Di martedì 7 gennaio 2020) Infortunio Ansaldi: ecco l’esito degli esami strumentali sull’esterno del Torino. Previsti nuovi accertamenti la prossima settimana Il Torino è in ansia per le condizioni di Cristian Ansaldi: l’esterno argentino resterà fuori almeno per la gara di Coppa Italia contro il Genoa e per il prossimo incontro di Serie A con il Bologna. Ecco il comunicato della società. «Cristian Ansaldi è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro. Previsti nuovi controlli all’inizio della prossima settimana». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

