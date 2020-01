Incidenti: scontro frontale nel palermitano, due morti (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Incidente mortale alle porte di Villabate, nel palermitano, sulla Statale Palermo-Agrigento. Sono due le vittime dello scontro frontale. Le salme sono ancora sul luogo dell’incidente in attesa dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. A causa dell’incidente è provvisoriamente chiusa la strada statale 121 ‘Catanese”, in entrambe le direzioni. Il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla strada provinciale 76. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile.L'articolo Incidenti: scontro frontale nel palermitano, due morti CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

