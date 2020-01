Haftar prende Sirte (in tre ore), controffensiva di Tripoli. Di Maio insiste, ‘Dialogo unica soluzione’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Le truppe di Haftar a Sirte, preoccupazione nell’Unione europea. Di Maio opta per la via del dialogo e attacca Salvini. Haftar annuncia di aver preso Sirte. Un attacco durato tre ore circa concluso con un successo schiacciante delle forze del Generale. Luigi Di Maio continua a lavorare per instaurare un dialogo a livello europeo che possa essere proficuo e attacca l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini. Fonte foto: https://www.facebook.com/LuigiDiMaio Le truppe di Haftar a Sirte Le truppe di Haftar marciano sulla città che diede i natali a Gheddafi, a 450 chilometri da Tripoli. Si tratta di un centro cruciale dal punto di vista geografico, per la sua posizione strategica nello scacchiere mediorientale. Stando a quanto riferito dai media locali, gli scontri sarebbero proseguiti con una controffensiva per il possesso della città. Le prossime ore saranno ... Leggi la notizia su newsmondo

