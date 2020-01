Governo, sulla prescrizione Zingaretti chiede al M5s di “scendere a compromessi”. E chiede la soglia al 5% nella legge elettorale (Di martedì 7 gennaio 2020) sulla prescrizione tocca ai Cinquestelle scendere a compromessi, per la legge elettorale “la soglia di sbarramento al 5% è il minimo indispensabile”, mentre i decreti sicurezza saranno cambiati a gennaio. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, manda un messaggio agli alleati di Governo parlando a Otto e Mezzo, su La7, ricordando però che la strategia per portare avanti l’esecutivo giallorosso fino a fine mandato deve essere quella del dialogo e della contrattazione, non delle battaglie individuali. “Dopo la prescrizione – spiega -, noi abbiamo depositato la nostra proposta di legge in Parlamento per garantire una durata ragionevole dei processi. sulla posizione dei 5 Stelle non sono assolutamente d’accordo, penso che debbano scendere a compromessi come abbiamo fatto noi quando abbiamo accettato la riduzione dei parlamentari. Perché in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

