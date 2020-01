Gli Usa temono attacchi con droni e missili dall'Iran: allerta ai massimi livelli (Di martedì 7 gennaio 2020) L’allerta delle forze Usa in Medio Oriente è ai massimi livelli per eventuali azioni con droni e missili balistici a medio e lungo raggio, insieme al persistente allarme sulla sicurezza cibernetica. Negli ultimi giorni, rivelano fonti citate dalla Cnn, l’intelligence americana ha osservato movimenti di equipaggiamenti militari nemici. Del resto, gli scenari delle possibili rappresaglie sono già stati delineati dal Consiglio supremo di sicurezza Iraniano. Secondo il suo segretario, il contrammiraglio Ali Shamkhani, si tratta di 13 possibili obiettivi, “e anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Usa”. In ogni caso, ha aggiunto, “la risposta non avrà luogo in una sola operazione. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno messo in allerta 19 basi militari. Si sono chiusi dentro i rifugi nella speranza di sfuggire ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : INTERVISTA A LUIGI DI MAIO Il ministro degli Esteri spiega gli sforzi diplomatici per portare allo stesso tavolo Se… - petergomezblog : Telecom, “tra il 2002 e il 2006 tangenti in Brasile per 35 milioni di euro”: gli Usa indagano dopo le richieste dei… - NicolaPorro : Panebianco spiega perché stare con gli #USA, mentre l’#Europa tentenna. #Conte parla di #Iraq e sondaggi, è sincero… -