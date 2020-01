Epifania: calze fasciste a Trappeto, Legambiente 'scelta deprecabile, sindaco si scusi' (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) - Adesso a chiedere le scuse per le calze della Befana 'fasciste' regalate ieri ai bambini di Trappeto, piccolo comune del palermitano, è anche Legambiente Sicilia. L'associazione ambientalista tuona contro l'iniziativa del partito Forza Nuova di distribuire 100 calze ner Leggi la notizia su liberoquotidiano

Rinnovamento_FI : RT @Leoni_Simo: Nel giorno dell’Epifania un’onda azzurra in Campidoglio con tanto di immondizia e calze piene di carbone per ricordare a Vi… - FI_ultimissime : RT @Leoni_Simo: Nel giorno dell’Epifania un’onda azzurra in Campidoglio con tanto di immondizia e calze piene di carbone per ricordare a Vi… - simonafabbris : RT @ISentinellidi: Tecniche da pedofilo per quelli che “parlateci dei bambini...” Dopo i video ammiccanti su #TikTok arrivano le calze nere… -