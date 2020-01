Carciofi arrostiti in strada e pericolosi per la salute: 280 chili sequestrati ad Arzano (Di martedì 7 gennaio 2020) Arrostivano in strada Carciofi e poi li rivendevano: ma gli ortaggi erano tenuti in condizioni igienico-sanitarie pessime ed erano pericolosi per la salute. Quattro ambulanti tra la Rotonda di Arzano e via Atellana fermati dai carabinieri e denunciati, 280 chili di Carciofi sequestrati e distrutti. Leggi la notizia su napoli.fanpage

