Calciomercato Milan, Todibo più lontano: gli aggiornamenti (Di martedì 7 gennaio 2020) Milan, è caccia al difensore nella finestra di Calciomercato invernale: le ultime sui contatti con il Barcellona per il baby talento Todibo Potrebbe non essere Todibo il regalo di del trio Maldini-Boban-Massara al tecnico del Milan Pioli. La pista di Calciomercato che porta al francese si sta raffreddando, come fa sapere gianlucadimarzio.com. Il difensore ha avuto un faccia a faccia con Massara nei giorni scorsi, ma non sarebbe entusiasta della proposta di prestito con diritto di riscatto. Il giocatore potrebbe quindi accettare le avances dello Schalke 04, che lo accoglierebbe con la formula del prestito secco per sei mesi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

