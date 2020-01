Auto elettriche e ibride, Uecoop: immatricolazioni quadruplicate in 5 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) “Sono più che quadruplicate (+362%) le immatricolazioni di Auto elettriche e ibride in Italia in appena cinque anni con un balzo del 37,6% negli ultimi dodici mesi“: è quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sui dati delle immatricolazioni in Italia in relazione al record di Tesla, il colosso delle Auto elettriche di Elon Musk, che a Wall Street supera per la prima volta gli 80 miliardi di dollari di capitalizzazione, quasi quanto General Motors e Ford insieme. “Le immatricolazioni di Auto ibride ed elettriche negli ultimi dodici mesi sono state quasi 127mila segnalando una sempre più decisa transizione verso una mobilità sostenibile sia nel trasporto domestico che in quello commerciale e nelle attività di servizi. Ormai in diverse a gare d’appalto – sottolinea Uecoop – si prevedono punteggi aggiuntivi per chi usa mezzi di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

disinformatico : #Tesla, oltre mille auto elettriche al giorno consegnate nel 2019. Niente male, per un'azienda che da anni, secondo… - dellorco85 : Ecobonus statale per auto elettriche confermato fino al 2021. Lombardia, Valle D'Aosta, Friuli, Trentino, hanno con… - alex459213 : @paolodeluca72 @Citizensforair Sarebbe ora di eliminare parcheggi e stradone, e mettere ciclabili ovunque, e colonn… -