Turisti travolti da un auto, morta altra ventenne: vittime salgono a sette. L’investirore: “Vorrei essere al posto loro” (Di lunedì 6 gennaio 2020) E' deceduta alla clinica universitaria di Innsbruck, J.S.H. di 21 anni, investita sabato notte da un'auto a Lutago, in valle Aurina. Sale cosi' a sette il bilancio delle vittime. La ragazza era stata portata ancora di notte in gravissime condizioni con l'elisoccorso Aiut Alpin in Austria, oggi e' deceduta per le ferite riportate nell'incidente. Rimane quindi un altro paziente in pericolo di vita ricoverato a Brunico. Intanto, le condizioni cliniche dei sette pazienti ricoverati con ferite meno gravi sono in fase di miglioramento. Dei tre pazienti ricoverati nell'ospedale di Bressanone e quattro pazienti ricoverati nell'ospedale di Brunico, una parte e' gia' stata dimessa o in fase di dimissione. Invece è uscito in mattinata dall'ospedale di Brunico e portato nel carcere di Bolzano alto, il 27enne di Chienes, Stefan Lechner, che nella notte tra sabato e domenica, a Lutago, ha investito e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

