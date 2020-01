The Last of Us Part II e Final Fantasy 7 Remake tra i giochi che verranno mostrati da Sony al Taipei Game Show (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sony Interactive Entertainment ha annunciato la gamma di giochi che presenterà al Taipei Game Show. L'evento si svolgerà a Taiwan tra il 6 e il 9 febbraio e lo stand di PlayStation avrà il tema "You're a Star".Di seguito potete dare uno sguardo all'elenco dei giochi che saranno presenti durante l'evento; ovviamente non si tratta di una scaletta definitiva e Sony potrebbe decidere di cambiare qualcosa in corso d'opera.Vale la pena comunque notare che non sappiamo se Sony mostrerà nuovissimi trailer per l'occasione; restate comunque sintonizzati con noi per saperne di più a riguardo.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

