Strage di Erba, Azouz Marzouk: “Troverò i veri assassini” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Azouz Marzouk è tornato in Italia. Stiamo parlando dell’uomo di origine tunisina che nel corso della famigerata Strage di Erba, compiuta nel 2006 dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, perse la moglie Raffaella, il figlioletto di 2 anni, Youssef e la suocera. Azouz è convinto che i coniugi Romano non siano in verità i reali fautori del massacro ed è sceso in campo per difenderli. Per Marzouk, l’innocenza di Olindo e Rosa è qualcosa di certo. Il 40enne ha dichiarato di conoscere i veri colpevoli e che porterà le prove per incastrarli. Tuttavia, come è possibile leggere dal settimanale Giallo, tali affermazioni sono costate a Marzouk una denuncia da parte dei fratelli Castagna. I due hanno inoltre querelato tutti coloro che sui social li accusavano di essere i mandanti della Strage. Strage di Erba: le denunce da parte dei fratelli Castagna I fratelli Beppe e Pietro Castagna ... Leggi la notizia su kontrokultura

