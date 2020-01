Stazione Afragola, la procura: “Inaugurata senza collaudo per far incassare premi a dirigenti Rfi” (Di lunedì 6 gennaio 2020) La procura di Napoli ha aperto un fascicolo per Truffa aggravata e malversazione ai danni dello Stato per il mancato collaudo statico della Stazione dell'Alta Velocità di Afragola. Secondo quanto ipotizzato dal pm, la Stazione avrebbe aperto in fretta e furia per usufruire dei finanziamenti del governo e dei premi ai dirigenti Rfi. Leggi la notizia su napoli.fanpage

fattoquotidiano : Afragola, l’ipotesi della procura sulla stazione dell’Alta velocità: “Inaugurata senza collaudo per far incassare p… - Daniele_B2 : RT @ElioLannutti: Afragola, l'ipotesi della procura sulla stazione dell'Alta velocità: 'Inaugurata senza... - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Afragola, l’ipotesi della procura sulla stazione dell’Alta velocità: “Inaugurata senza collaudo per far incassare prem… -