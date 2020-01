Sky: nelle prossime ore incontro Napoli-Empoli per Ciciretti (Di lunedì 6 gennaio 2020) nelle prossime ore si dovrebbe decidere il futuro di Amato Ciciretti. Il Napoli incontrerà infatti gli uomini di mercato dell’Empoli per provare a chiudere la trattativa. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. Sul suo sito scrive: “Dopo Pinna – in arrivo dal Cagliari – e la doppia operazione con il Lecce per Fiamozzi eLa Mantia, il ds Accardi sta continuando a muoversi sul mercato e, già nelle prossime ore, incontrerà il Napoli per provare a chiudere per Ciciretti. L’interesse degli azzurri per l’esterno si era già palesato negli scorsi giorni, adesso l’Empoli è deciso a portare a termine la trattativa”. L'articolo Sky: nelle prossime ore incontro Napoli-Empoli per Ciciretti ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

LegaSalvini : #Salvini: 'Nelle prossime settimane sarò in almeno 100 piazze ad ascoltare, raccogliere suggerimenti, proposte, dal… - napolista : Sky: nelle prossime ore incontro Napoli-Empoli per Ciciretti L’interesse per l’esterno si era già palesato negli sc… - ErasmoPartenope : RT @SkyTG24: Soleimani, folla oceanica nelle strade di Teheran per la cerimonia funebre. FOTO -