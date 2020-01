Sanremo 2020, il regolamento: la Befana porta i Big a 24 (Di lunedì 6 gennaio 2020) UPDATE 6 GENNAIO 2020, ore 21.30 Mentre è in corso lo Speciale Soliti Ignoti per la Lotteria Italia, sul sito Rai di Sanremo viene finalmente pubblicata la variazione al regolamento che porta a 24 i Big in gara.La struttura delle serate non cambia: semplicemente vengono aggiunti due artisti nelle prime due serate e si procederà poi all'ascolto di tutte e 24 le canzoni nel corso delle altre serate.Sanremo 2020, il regolamento: la Befana porta i Big a 24 pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 21:30. Leggi la notizia su blogo

