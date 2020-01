Problemi con download aggiornamenti per device Huawei meno recenti: riscontro ufficiale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sempre più spesso capita che gli smartphone Huawei meno recenti facciano registrare Problemi con il quantitativo di memoria disponibile. Questione diventata calda già tre anni fa con il cosiddetto Huawei P9 Lite, per poi trascinarsi con altri modelli che hanno visto la luce successivamente. Il bug, oltre a limitare non poco il potenziale dello smartphone in questione, può in qualche modo ostacolare il pubblico con il download di nuovi aggiornamenti, considerando il fatto che il device non trova spazio sufficiente per portare a termine l’operazione. Replica di Huawei per chi incontra Problemi con il download delle patch Mi riferisco in questo frangente anche a patch secondarie, sulla carta pesanti poche centinaia di mega. Insomma, una normalissima procedura, in grado di rubarci pochi minuti, talvolta può far emergere messaggi di errore che infastidisce non poco chi si ritrova con ... Leggi la notizia su optimaitalia

TeresaBellanova : Stasera con #ItaliaViva Salento. Tante donne e uomini che vogliono una politica diversa, una politica che sappia co… - robertosaviano : Con questo disegno @ManaNeyestani racconta le manifestazioni di cordoglio in Iran per il generale Soleimani. L'Iran… - marattin : La mia intervista al Corriere. Per affrontare i problemi complessi ci sono due modi: seguire la folla che urla Bara… -