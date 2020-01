Pastinaca, fai il pieno di vitamina C e proteggi l’intestino (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Pastinaca, che al primo sguardo può ricordare una carota fatta eccezione per il colore, è la radice della pianta Pastinaca sativa, originaria della zona del Mediterraneo. Per quanto riguarda l’apporto energetico, si parla di 75 calorie circa per ogni etto di prodotto. Entrando nel dettaglio dei benefici è degna di nota la presenza di vitamina C – in 100 grammi di Pastinaca ne troviamo più di 17 mg – e, di conseguenza, la carica antiossidante che contraddistingue la radice. In virtù della presenza di acido ascorbico, la Pastinaca è considerata anche una valida alleata del sistema immunitario. Quando si parla di questa radice è necessario fare presente anche la sua capacità di favorire la regolarità intestinale. Il motivo di questo beneficio è legato al contenuto di fibre. Tornando un attimo alle sostanze antiossidanti, oltre alla vitamina C è possibile trovare il ... Leggi la notizia su dilei

