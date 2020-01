Palermo ricorda Piersanti Mattarella

Quarant'anni fa l'uccisione di. Una corona di fiori sul luogo dell'agguato, in via Libertà, nel centro di. Coi figli Bernardo e Maria, il sindaco Orlando, il governatore Musumeci e il presidente Miccichè, il ministro per il Mezzogiorno Provenzano, che lo: figura di levatura nazionale,ha tenuto alta la dignità della politica. Intitolato all'ex presidente della Regione il Giardino Inglese.All'Assemblea regionale siciliana seduta solenne,presente il capo dello Stato,suo fratello.(Di lunedì 6 gennaio 2020)