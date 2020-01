PAGELLE Lecce Udinese | de Paul sale in cattedra | delude Tachtsidis VOTI

Una magia di De Paul trascina l’Udinese - Lecce beffato nel finale : le PAGELLE di CalcioWeb : Lecce-UDINESE – Si è concluso un altro match importante valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lecce ed Udinese che si sono affrontate in un match importante valida per la zona salvezza. La partita non è stata entusiasmante dal punto di vista tecnico, la posta in palio era infatti altissimo, dal punto di vista dell’intensità è stata comunque una buona partita, tanti duelli in mezzo al ...

PAGELLE Lecce Bologna : Orsolini sul velluto - i giallorossi si svegliano tardi VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lecce Bologna Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lecce e Bologna, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Gabriel, Orsolini FLOP: Tachtsidis VOTI Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Rispoli 6, Rossettini 5.5, Lucioni 5.5, Calderoni 5; Petriccione 5.5, Tachtsidis 5 (46′ Shakhov 6), Tabanelli 5.5 ...

PAGELLE e Highlights 16^ giornata : Napoli-Parma 1-2 - Gervinho gela Gattuso. Brescia-Lecce 3-0 - super Spalek. Genoa-Samp 0-1 - decide Gabbiadini : Pagelle 16 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 16^ giornata di Serie A. Aprirà i battenti la sfida tra Brescia-Lecce, poi a seguire Napoli-Parma e il derby della Lanterna tra Genoa-Sampdoria. Domenica sarà la volta di Juventus-Udinese, con bianconeri chiamati a tentare l’assalto al primato in classifica, posizione occupata attualmente dall’Inter di Antonio […] L'articolo Pagelle e Highlights 16^ giornata: ...

PAGELLE Brescia Lecce : Spalek cambia il match - pugliesi spenti : I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Lecce Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Lecce, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Torregrossa FLOP: Gabriel VOTI Brescia (4-3-1-2): Alfonso 6.5; Sabelli 6.5, Chancellor 6.5, Mangraviti 6.5, Matjeu 6; Bisoli 6, Tonali 7, Ndoj s.v. (29′ Spalek 7.5); Romulo 6.5; Balotelli 6.5, ...

Brescia-Lecce 3-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Torregrossa non si fa pregare - Spalek cambia il match [FOTO] : Brescia Lecce pagelle – Finisce 2-0 al Rigamonti il match Brescia-Lecce, partita che ha regalato tantissime emozioni. Già nel primo tempo la gara è stata molto accesa sul piano fisico, con l’arbitro Irrati che spesso ha dovuto tirare fuori i cartellini per calmare gli animi. Le Rondinelle mettono le cose in chiaro già dal primo tempo: la punizione di Balotelli è il preluidio al 32′ del gol di Chancellor, su assist ...

PAGELLE Lecce Genoa : Falco cambia il match - sciocchezza di Agudelo VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lecce Genoa Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lecce e Genoa, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Pandev FLOP: Gabriel VOTI Lecce (4-3-1-2): Gabriel 5; Rispoli 6, Lucioni 5.5, Dell’Orco 6, Calderoni 6; Majer 5 (46′ Tabanelli 6.5), Tachtsidis 6, Petriccione 6; Shakhov 5.5 (59′ Farias ...

Lecce-Genoa 2-2 - le PAGELLE di CalcioWeb : Agudelo da 3 [FOTO] : Lecce-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in richivio il lunch match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, in campo Lecce e Genoa che hanno dato vita ad una partita incredibile per la zona salvezza. Partita dai due volti, primo tempo dominato per gli uomini di Thiago Motta che si portano in doppio vantaggio prima con un gran gol quasi da centrocampo di Pandev e poi con un calcio di rigore ...

