Nuovo tipo di batteria è in grado di fornire fino a 5 giorni di carica (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nuovo tipo di batteria sarebbe in grado di raggiungere fino a cinque giorni di durata allungando di gran lunga la durata delle attuali batterie agli ioni di litio.Un team della Monash University in Australia ha sviluppato un Nuovo tipo di accumulatore che utilizza molte componenti di quelli attuali, è già stata brevettata ed è vicina alla commercializzazione.Non solo le batterie dureranno molto più a lungo, saranno anche più sostenibili a livello ambientale di quelle estremamente inquinanti attualmente in uso, in particolare sugli smartphone.Leggi anche: Come aumentare la durata della batteria del tuo iPhoneNuovo tipo di batteria Li-SLa maggior parte dei gadget tecnologici utilizza batterie agli ioni di Litio, le tipiche e più diffuse soprattutto sugli smartphone. Il loro sviluppo è arrivato all’estremo e per aumentare la durata tra una carica e l’altra non si fa altro che ... Leggi la notizia su pantareinews

