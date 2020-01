Napoli-Inter, continua la vendita dei biglietti (Di lunedì 6 gennaio 2020) La vendita dei biglietti per Napoli-Inter continua anche oggi e ne parla anche il sito ufficiale della società azzurra. Complice probabilmente anche i tanti Interisti di Napoli, che non vogliono perdersi la gara, la vendita prosegue ad un ritmo abbastanza continuo. Da giorni esaurita la Curva B superiore, ieri c’è stato uno scatto anche per gli altri settori. Restano poche migliaia di biglietti per Distinti, Tribuna Nisida e Posillipo. in crescita anche la Curva A, fino a qualche giorno fa semivuota. Questi i prezzi ed i dettagli diffusi dalla Ssc Napoli: Tribuna Posillipo € 110,00 – Tribuna Nisida € 90,00 – Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12) Distinti € 70,00 Curve € 40,00 La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card è possibile acquistare anche on line. Per effettuare l’acquisto è ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

