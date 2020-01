Napoli, due regali a Lukaku. Ma Milik ricorda che non è finita (Di lunedì 6 gennaio 2020) Avere l’attaccante aiuta. Se ne hai due, è ancora meglio. È la sintesi del primo tempo tra Napoli e Inter con i nerazzurri in vantaggio 2-0 con doppietta di Lukaku. Meret ha compiuto due parate importanti anche se ha commesso la classica papera sul secondo gol. Entrambe le reti sono nate da infortuni del Napoli. Al 14esimo Di Lorenzo scivola a metà campo e Lukaku parte dalla propria metà campo. Lautaro è bravo a incrociare, Hjsay gli lascia il sinistro e il belga sferra un tiro imprendibile che sbatte sul . palo e poi entra. Il Napoli gioca, c’è in campo. Orchestra bene, è attento, riparte con forza e intelligenza. Soffre dietro ma, come detto ieri da Gattuso, quando ha la palla sa far male. E lo dimostra al 38esimo, quando Milik accorcia le distanze e riapre la partita. Match che sembrava essere stato già chiuso dal 2-0 di Lukaku con la complicità di Meret. La squadra di Gattuso è ... Leggi la notizia su ilnapolista

