Mattarella, Fioravanti replica al pm Tartaglia: “Appello per mia collaborazione? Giusto, devo pensare come rispondergli in modo garbato” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Mi è sembrato un appello molto garbato. Molto Giusto nei toni e anche nella sostanza. Sto valutando se esiste un modo altrettanto Giusto e garbato per rispondergli. Ci devo ancora pensare. Non vorrei uscire dal seminato”. È con questa frase che Giuseppe Valerio Fioravanti risponde al magistrato Roberto Tartaglia, nel giorno del quarantesimo anniversario dell’omicidio di Piersanti Mattarella. Il fondatore dei Nuclei armati rivoluzionari è stato processato e assolto in via definitiva dall’accusa di aver sparato otto colpi all’allore presidente della Regione Siciliana. Nei giorni scorsi Tartaglia, ex pm della procura di Palermo e attuale consultente della commissione Antimafia, aveva detto a proposito di Fioravanti: “Ha iniziato un percorso sociale importante e comunque non può più essere processato per quei fatti, essendo già stato assolto: perciò ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

