Maltempo in Sicilia: gravi danni a Catania e Palermo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una notte di Maltempo quella tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio in Sicilia e in particolare nelle province di Catania e Palermo, dove si sono registrati gravi danni. Molti tetti sono stati scoperchiati e numerosi residenti sono stati costretti a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Alcuni voli aerei in arrivo all’aeroporto di Catania sono stati dirottati su Palermo. Maltempo in Sicilia Alberi sradicati e tetti scoperchiati è il bilancio della notte trascorsa in Sicilia a causa dell’ondata di Maltempo e forte vento che ha colpito l’isola. Tra Catania e Palermo la conta dei danni è ingente e moltissime sono state le richieste di aiuto arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco. La protezione civile ha emesso un bollettino di allerta che prevede venti persistenti e mareggiate lungo le coste esposte. danni a Catania Nel capoluogo etneo sono numerosi gli ... Leggi la notizia su notizie

