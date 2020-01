Luigi Mario Favoloso è scomparso: il disperato appello di madre e amici (Di martedì 7 gennaio 2020) Una notizia che ha dell’incredibile e che – qualora fosse confermata – sarebbe davvero preoccupante per familiari e amici. In data 29 dicembre 2019, il noto personaggio televisivo Luigi Mario Favoloso sarebbe scomparso.A darne la notizia sul web è un amico del ragazzo, tale Alex Fiumara, attraverso la sua pagina Facebook. Nel messaggio pubblicato pochissime ore fa, l’amico dell’ex concorrente del Grande Fratello 15 spiega i pochi dettagli noti di questa misteriosa sparizione. Eccoli. Luigi Favoloso scomparso: il messaggio d’aiuto dell’amico Ecco il messaggio pubblicato sui social dall’amico di Luigi Mario Favoloso, alias Alex Fiumara: “Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

bobiroc : @NintendoUK LoZ BOTW Super Mario Odyssey Luigi's Mansion 3 Smash Bros Ultimate Lego DC Supervillians Mega Man 11 MK8 Deluxe - kellofkings : RT @Sweet__Dandy: Mario: Luigi I can explain Luigi: So you've chosen death, you spaghetti bastard - cheblog : Vivaldi - Complete Violin Concertos Opp. 1-12 Artist: L'Arte dell'Arco Federico Guglielmo (conductor Federico Gugl… -