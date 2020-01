LIVE Dakar 2020, tappa 6 gennaio in DIRETTA: Alonso 7° dopo 159 km! Comanda Al Rajhi tra le auto, Branch il migliore tra le moto (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.35: Costretto al ritiro tra le moto il boliviano Daniel Nosiglia Jager, undicesimo l’anno scorso nella Dakar. Il centauro sudamericano è stato protagonista di una caduta dopo 141 km, riportando un lieve trauma cranico e costretto ad alzare bandiera bianca. 9.33: Per quanto concerne le moto, sempre il pilota di Botswana Branch (KTM) a Comandare con 1’04” sul cileno Quintanilla (Husqvarna) e 2’51” sull’argentino Benavides (KTM). 14° il vincitore della prima tappa Price (KTM): l’australiano è a 14’33” dal vertice. 9.30: Al passaggio dei 159 km, tra le auto, si conferma davanti il saudita Al Rajhi con la Toyota. Alle sue spalle, il campione in carica Al-Attiyah (Toyota) distanziato di 3’58” e la Mini dell’argentino Terranova a 4’35”. Fernando Alonso è settimo ... Leggi la notizia su oasport

