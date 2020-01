LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: Nadal e Djokovic demoliscono Cuevas e Monfils! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:28 AUSTRIA-ARGENTINA – Inizio di secondo set del doppio senza break: 1-1 tra Marach/Melzer e Gonzalez/Molteni. 13:26 SPAGNA-URUGUAY – Tutto semplice per Nadal che si libera del sudamericano in due set (6-2, 6-1). La Spagna cercherà il 3-0 con il doppio. 13:23 SPAGNA-URUGUAY – Nadal conquista il secondo break e si porta sul 5-1 contro Cuevas, lo spagnolo servirà per regalare la vittoria alla propria squadra. 13:19 AUSTRIA-ARGENTINA – Il primo set è degli austriaci Marach e Melzer che si impongono 6-1 su Gonzalez e Molteni. 13:15 AUSTRIA-ARGENTINA – Secondo break guadagnato dalla coppia austriaca Marach/Melzer, avanti addirittura 5-0 su Gonzalez/Molteni. 13:12 SPAGNA-URUGUAY – Sempre un break di vantaggio di Nadal che conduce il secondo set contro Cuevas per 3-1. 13:06 AUSTRIA-ARGENTINA – Partenza ... Leggi la notizia su oasport

