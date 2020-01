Inter, Marotta: «Godin in panchina? Conte sceglie i migliori» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le considerazioni di Beppe Marotta su Diego Godin, attualmente in panchina nell corso della sfida fra Napoli e Inter Intervenuto a Sky Sport prima di Napoli-Inter, Beppe Marotta ha commentato così la scelta di Conte di lasciare in panchina Diego Godin in favore di Bastoni. «Le competizioni sono tre, e tutti i giocatori della rosa devono rispondere. C’è bisogno di tutti, poi spetta a Conte scegliere i giocatori migliori in base alle loro performance e la forma. Ma il gioco moderno richiede una rosa ampia e per questo guardiamo a questo mercato con Interesse. L’utilizzo del giocatore sarà sempre presente, dobbiamo parlare di co-titolari». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

