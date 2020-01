Dakar 2020, risultato seconda tappa moto: Ross Branch conquista la frazione, crolla Toby Price (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ross Branch (KTM) fa sua la seconda tappa della Dakar 2020, la Al Wajh – Neom, che proponeva ai protagonista della corsa più dura del mondo 367 chilometri di prove speciali e appena 26 di trasferimento. Una giornata intensa sin dall’avvio che ha regalato grande battaglia, con diversi cambiamenti di scenario in vetta e, soprattutto, una battuta d’arresto non da poco per il leader di ieri, Toby Price, che lascia sulla sabbia saudita un gap in doppia cifra. Si annunciava grande battaglia in vista di questa Dakar 2020? A quanto pare il percorso sta confermando tutto quello che ci stavamo immaginando prima del via di Jeddah e lo spettacolo non manca. Il successo odierno, con una splendida seconda metà di gara, è andato al pilota del Botswana, Ross Branch (KTM) con 1:24 di vantaggio sul britannico Sam Sunderland (KTM) e 2:21 sul cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). Quarto ... Leggi la notizia su oasport

