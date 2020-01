Crisi Iran-USA, Conte: “Sì a una missione dell’Europa per impedire la guerra” (Di lunedì 6 gennaio 2020) "Dobbiamo evitare un’ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno. L'obiettivo è prioritario promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità", questa la soluzione nell'immediato, secondo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Crisi Iran-USA. Leggi la notizia su fanpage

