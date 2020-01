CorSport: l’esclusione di Lobotka contro l’Osasuna fa capire che il Napoli è vicino (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lobotka che si accomoda in panchina in occasione di Celta Vigo-Osasuna, scrive il Corriere dello Sport, è un indizio che costituisce ormai una prova. L’esperienza del centrocampista in Spagna può considerarsi ai titoli di coda “perché se la convocazione aveva indotto a pensare che esistesse ancora un margine, l’esclusione dalla sfida spinge a immaginare dinamiche e prospettive diverse: il Napoli vuole Lobotka, che a sua volta vuole il Napoli e che al Celta, impegnato nella sfida per la salvezza, evidentemente non può dare granché, non ora”. Il centrocampista ha nella testa solo il Napoli da quando, un mese fa, Giuntoli ha cominciato a parlare con i suoi agenti al telefono e di persona, quasi ogni giorno. “Ora è semplicemente una questione di tempi e di soldi” La distanza tra i due club non è incolmabile “in Spagna vorrebbero ventidue milioni, possibilmente cash; il Napoli si è spinto a ... Leggi la notizia su ilnapolista

