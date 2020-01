Australia in fiamme, la gioia dei vigili del fuoco per l’arrivo della pioggia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un video girato in Australia e diffuso sui social network ha immortalato la gioia dei pompieri, nel vedere l’arrivo della pioggia. I vigili del fuoco, al lavoro da settimane ormai per spegnere gli incendi che hanno devastato il Paese, ridono e ballano sotto l’acqua L'articolo Australia in fiamme, la gioia dei vigili del fuoco per l’arrivo della pioggia proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

