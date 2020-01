Thiago Alcantara Juventus, contatti avviati: l’ex Barça può arrivare a Torino (Di domenica 5 gennaio 2020) Thiago Alcantara Juventus – Dopo la cessione di Mario Mandzukic all’Al Duhail e l’acquisto di Kulusevski per giugno, la Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita. Reparto particolarmente interessato il centrocampo, dove il rendimento degli uomini a disposizione di Sarri non è stato eccezionale e sembra servire qualcosa in più per la seconda parte della stagione. Al centro di tutto c’è Emre Can, la chiave per liberare un posto e per monetizzare. Oppure per lavorare a uno scambio. Thiago Alcantara Juventus, le ultimissime Negli scorsi giorni un’ipotesi molto chiacchierata è stata quella di uno scambio con Paredes, frenata però dalle parole di Tuchel. Così, secondo ‘Tuttosport’, i bianconeri avrebbero provato una via alternativa: la strada porta a Monaco e al Bayern, più precisamente a Thiago Alcántara. Lo spagnolo in scadenza ... Leggi la notizia su juvedipendenza

