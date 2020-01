Tentano di uccidere un loro coetaneo, tre minorenni arrestati: brutale aggressione per futili motivi (Di domenica 5 gennaio 2020) Tentarono di uccidere, a coltellate, un ragazzo di 14 anni nel parcheggio di un centro commerciale. Per questo motivo ora tre ragazzi, di 15 e 16 anni, sono stati arrestati Il GIP del Tribunale dei minorenni di Napoli ha emesso una misura di custodia cautelare nei confronti di tre minorenni che hanno cercato di uccidere … L'articolo Tentano di uccidere un loro coetaneo, tre minorenni arrestati: brutale aggressione per futili motivi NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

