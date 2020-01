Sunday Telegraph: bilancio in rosso da record per l’Everton. Deve tagliare molto (vuole Demiral) (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Sunday Telegragh propone un’interessante esclusiva sui bilanci dell’Everton. Secondo il quotidiano inglese, il club starebbe per annunciare le perdite più alte mai registrate nella propria storia. Perdite che però, rassicurano, garantirebbero ugualmente a Carlo Ancelotti i fondi per il mercato necessario nella finestra di gennaio Ad Ancelotti verrà assicurato che i fondi saranno disponibili per i giocatori chiave, con il difensore centrale della Juventus Demiral Occorrerà però procedere a un’epurazione dei calciatori non ritenuti fondamentali Fonti vicine al club sostengono che non c’è il rischio di violare le regole del fair play finanziario e che gli investimenti a lungo termine per la squadra e il nuovo stadio del club non ne sarebbero stati influenzati. I costi del club inglese sono lievitati da quando Farhad Moshiri ha acquistato una partecipazione ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Sunday Telegraph: bilancio in rosso da record per l’Everton. Deve tagliare molto (vuole Demiral) “Ha il secondo mo… - sportli26181512 : West Ham, corsa a due per il dopo Pellegrini: Secondo quanto riferito dal Sunday Telegraph è corsa a due per la...… -