Stroncata da un malore a 19 anni nel Napoletano, la denuncia del 118: «Un'ora per l'ambulanza» (Di domenica 5 gennaio 2020) Un'attesa di «circa un'ora» prima che arrivi l'ambulanza del 118, chiamata dai familiari di una ragazza di San Giorgio a Cremano di 19 anni colpita da arresto cardiaco... Leggi la notizia su ilmattino

