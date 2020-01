Oroscopo Branko di oggi 5 gennaio: le previsioni per tutti i segni (Di domenica 5 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 5 gennaio è pronto a rivelare la vostra attuale situazione astrologica. Giornata emotiva per il segno dei Gemelli. Per il segno del Leone, invece, sarà una giornata litigiosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche di domenica per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 5 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Venere nel campo dell’amore conferma grandi incontri e Marte in Sagittario aumenta la passione nei rapporti matrimoniali. Rimandate le discussioni finanziarie e di lavoro dopo la Befana. Toro – Giove alimenta il desiderio di una nuova vita amorosa. Gli innamorati possono ufficializzare il loro legame. Questa Luna così passionale rende magica la Befana e si muove nel campo del successo. Gemelli – In questa giornata siete più emotivi del solito, perché state aspettando delle notizie. Sì alle iniziative anche nel campo beni immobili ma dovete ... Leggi la notizia su kontrokultura

