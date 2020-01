Napoli, Mertens torna in Belgio: salterà la sfida con l’Inter (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un’altra notizia che di certo non farà felici i tifosi napoletani. Il bomber Dries Mertens è tornato in Belgio, grazie ad uno speciale permesso della società. salterà così la sfida di domani allo stadio San Paolo contro i neroazzurri dell’Inter. Il motivo, si ipotizza, è legato ad un infortunio muscolare, ma in casa Napoli non è stato diramato nessun comunicato a riguardo, almeno per ora. L'articolo Napoli, Mertens torna in Belgio: salterà la sfida con l’Inter proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

NicoMonterisi : RT @interebbasta: L’interista medio è colui che di fronte al rientro di Sensi, Barella e Sanchez con KK e Mertens fuori pensa a quale gioca… - FrattinoMarco : RT @MomentiCalcio: #Napoli, mistero #Mertens: salta l’Inter e va in #Belgio - FrattinoMarco : RT @MomentiCalcio: #Napoli, #Mertens Ko: va in #Belgio per curarsi dall’infortunio -