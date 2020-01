M5S, Flora Frate: “Espulsioni? Tema stucchevole” (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella serata del primo Gennaio 2020, il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, è stato espulso dal partito. Tra i parlamentari citati dall’ex senatore per la mancata restituzione di parte dello stipendio derivante dall’attività politica, c’era la deputata Flora Frate. Intervistata dall’Adnkronos, la Frate ha risposto ad alcune domande e fatto chiarezza sulla sua posizione. Per prima cosa ha spiegato il mancato rimborso: “Sarò ben lieta di fare la mia parte quando avremo un sisTema non più discrezionale, che privilegi la reale volontà del donante, libero di scegliere senza condizionamenti dall’alto a chi destinare le proprie risorse”. La deputata M5s continua spiegando come in questo caso si debba essere intellettualmente onesti. Per la Frate aveva senso parlare di ‘restituzione’ fintanto che i soldi andavano al Bilancio dello Stato, a beneficio ... Leggi la notizia su notizie

