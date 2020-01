Le liti fra Meghan Markle e Kate continuano anche sui social Le duchesse non si seguono

«Gli italiani non sono scemi» : ?la frase che i politici ci dovrebbero risparmiare : A chi si chiede se gli italiani sono “scemi”, dunque, occorrerebbe rispondere, come fa il premio Nobel Richard Thaler, ...

Sondaggi politici : Lega in testa - vola Fratelli d’Italia : La supermedia dei Sondaggi elettorali realizzata da YouTrend per il telegiornale de La7 conferma il grande momento di forma di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e fotografa il distacco enorme fra la Lega di Matteo Salvini e i partiti che sostengono la maggioranza di governo guidata da Giuseppe Conte.Continua a leggere

litigano durante veglione : arrestati due fratelli albanesi incensurati : Roma – Due fratelli di 27 e 33 anni, cittadini albanesi incensurati, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese con l’accusa di lesioni personali aggravate. La notte di Capodanno, i fratelli, che si trovavano in un locale di via Arenula dove stavano partecipando al veglione insieme ad altre decine di avventori, per futili motivi, hanno ingaggiato una lite verbale con un ragazzo di 31 anni della provincia ...

Sondaggi Politici Elettorali Gennaio 2020 : tutte le news su Lega - Movimento 5 Stelle - PD e Fratelli d’Italia : Il 2019 è stato decisamente un anno turbolento per la politica italiana: il governo giallo-verde formato da Lega e Movimento 5 Stelle si è disfatto ed è nato il governo Conte bis, nato dalla coalizione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, prendendo la denominazione di “governo giallo-rosso”. Tra la nascita del nuovo governo, l’abbandono di Renzi del Partito Democratico per la creazione di un nuovo partito, Italia Viva e Salvini sempre ...

Schiaffo di Papa Francesco - Salvini fa la parodia di Bergoglio : «Strattonato da una fan agitata». Zingaretti : «Basta con la brutta politica» : Matteo Salvini senza limiti. Il segretario della Lega ha pubblicato sui suoi social, da Twitter a Facebook passando per Instagram, un video in cui interpreta una sorta di scenetta per riprodure...

Salvini - ironia social su Papa Francesco. Zingaretti : «Basta con la brutta politica» : «Stattonato da una fan agitata», Matteo Salvini risponde con una carezza. Il leader della Lega posta un video su Facebook in cui interpreta una sorta di scenetta per ironizzare sulla...

Volley - Francia in emergenza al preolimpico europeo? Boyer litiga con Ngapeth - Clevenot infortunato : La Francia potrebbe essere in grande difficoltà in vista del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Berlino (Germania) dal 5 al 10 gennaio. La Nazionale di Volley maschile guidata da Laurent Tillie andrà a caccia dell’unico pass a cinque cerchi ma se la dovrà vedere con avversarie di lusso come Serbia, Slovenia, Bulgaria, Olanda, Germania: cammino complicato, soprattutto se non ci dovesse essere tutta la ...

Il dilemma politico dei Democratici rischia di provocare fratture : Joe Biden, ex vicepresidente ed aspirante candidato democratico alle elezioni del 2020, ha rivelato, nel corso di un comizio tenutosi in New Hampshire, che sarebbe pronto, qualora ottenga le nomination presidenziale alle primarie, a scegliersi un vice repubblicano. Quella di Biden, in realtà, è al momento solo una suggestione dato che ha anche aggiunto di non riuscire ad inviduare un esponente repubblicano che potrebbe ricoprire questo ruolo. ...

Cristiano De André/ Alba Parietti : 'Come fratelli...litigare e tornare a sorridere' : Oggi è il compleanno di Cristiano De André: gli auguri di Alba Parietti su Instagram e la dedica alla loro amicizia che dura da 40 anni.

Luciana litizzetto cade e si frattura polso e ginocchio : Fine dell’anno sfortunata per Luciana Litizzetto: l’attrice torinese è caduta fratturandosi polso e rotula. Lo ha rivelato lei stessa su Instagram. Un capodanno un po’ diverso da come, probabilmente, lo aveva immaginato per Luciana Litizzetto. La nota attrice e presentatrice torinese si è infatti fratturata il polso ed un ginocchio cadendo a terra. A raccontarlo […] L'articolo Luciana Litizzetto cade e si frattura polso e ...

Sentenza cannabis : reazioni politiche - Forza Italia critica la Cassazione - Fratoianni la esalta : Contrastanti le reazioni politiche in merito alla Sentenza della Corte di Cassazione sulla cannabis, si condanna da destra e si esalta dall'estrema sinistra

Vercelli : bollettino parrocchiale contro Salvini - sulle orme di papa Francesco. Polemiche politiche : Polemica a Vercelli per il bollettino di fine anno della parrocchia di Santa Maria Maddalena nel quale si critica il leader leghista Matteo Salvini, che viene anche paragonato a Mussolin

Ultimi sondaggi politico elettorali - la Lega primo partito - Fratelli d’Italia al 10% - salgono Pd e M5S : Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos la Lega rimane saldamente il primo partito in Italia anche se in soli poche settimane ha perso l’1,2% dei consensi. La Lega attualmente è al 31,5% dei consensi, un attestato di stima da parte degli italiani considerevole. Un italiano su tre, al momento, voterebbe Lega. Un grande risultato per Matteo Salvini che ha portato un partito dal 4% delle intenzioni di voto a oltre il 30% dei consensi. Il calo ...

Regionali - la politica calabrese si frammenta in vista del voto : A una settimana dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste e a poco più di un mese dal voto del 26 gennaio, si profilano sette candidati alla presidenza della Regione Calabria. In attesa dell'ufficializzazione delle scelte, il quadro politico calabrese resta dunque ancora molto frammentato, con le due tradizionali coalizioni di centrosinistra e centrodestra attraversate da divisioni piuttosto marcate, e con un clima ...