Iran: Calenda, ‘colpire siti storici fatto solo da talebani e Isis’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Colpire siti storici e culturali metterebbe gli Stati Uniti su una strada percorsa fino ad ora solo da talebani e Isis. Da convinto ‘atlantista’ assistere all’abbandono dei valori Occidentali da parte degli Usa è davvero penoso. #IranUsa”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter. L'articolo Iran: Calenda, ‘colpire siti storici fatto solo da talebani e Isis’ Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Cesarebekkaria : @CarloCalenda No Calenda, legittimo no. L'Iran è un paese dell'Onu con cui abbiamo rapporti diplomatici ed economic… - rudyeroby : @CarloCalenda Calenda forse non hai ancora capito che l' Iran con le sue milizie in Iraq e con un governo debole tr… - Edmond_Burk : @CarloCalenda Vogliamo dirla tutta? Ne' USA ne' Iran hanno legittimità ad operare su suolo iraqeno. Come dice bene… -