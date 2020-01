I 5 Stelle rampognano la Annunziata, che aveva criticato Di Maio. E lei non ci sta (Di domenica 5 gennaio 2020) Lucia Annunziata critica l’operato di Luigi Di Maio come ministro degli Esteri, e pronta arriva la replica dei 5 Stelle. «Potrebbe cominciare con la parafrasi del suo stesso fondo, giusto per riordinare le idee a chi da tempi non sospetti mostra di confondere l’arroganza con l’intelligenza, la presunzione con la sapienza. E allora cominciamo così, cominciamo dal titolo: cercasi Lucia Annunziata. Proprio la direttrice di Huffington Post ha pubblicato un articolo dal titolo “Cercasi ministro degli Esteri a tempo pieno” nel quale, piuttosto goffamente, responsabilizza di ogni colpa mondiale Luigi Di Maio, sottolineando però che di colpe il ministro degli Esteri in fondo non ne ha poi molte. Un modo per giungere alla banale conclusione che il ministro Di Maio non è in grado di svolgere il ruolo che ricopre alla Farnesina». È quanto si legge in un post sul ... Leggi la notizia su open.online

