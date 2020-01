Ho conosciuto tanti uomini potenti e altri ricchissimi, ma nessuno di loro felice (Di domenica 5 gennaio 2020) Boris Johnson ha fatto la campagna elettorale assicurando una notevole crescita economica grazie alla Brexit. Manterrà probabilmente la promessa facendo pagare il prezzo agli inglesi in altro modo. Tutti i politici ormai si impegnano ad abbassare le tasse e aumentare il reddito. Oggi gli elettori sono tanto stolti da essere sensibili solo al denaro. nessuno auspica pace e amore, benessere e prosperità, un mondo senza droga né violenza, senza odio e criminalità, né incidenti tragici a ragazzi sedicenni. Speriamo che non mantengano gli impegni. Se no, saremo forse tutti molto ricchi ma infelici. È vero che mangiare cotechino e lenticchie a capodanno porti fortuna? Il maiale è considerato da sempre simbolo di ricchezza, essendo il suo grasso più nutriente degli altri. Ecco perché i salvadanai hanno la forma di un suino. Quando nel 1511 Mirandola, città ricca di allevamenti, stava per ... Leggi la notizia su ildenaro

