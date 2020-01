Grande Fratello Vip: tugurio, ex gieffini in ballottaggio, nuova stanza in arrivo (Di domenica 5 gennaio 2020) Grande Fratello Vip parte col televoto tra i quattro ex concorrenti del Grande Fratello Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del noto reality show partirà con un doppio appuntamento: mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio. A pochi giorni dalla prima puntata Blogo ha rivelato alcuni interessanti retroscena sul … L'articolo Grande Fratello Vip: tugurio, ex gieffini in ballottaggio, nuova stanza in arrivo proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… - matteosalvinimi : Il Grande Fratello al governo. Questi sono pericolosi. #Pisano - lucatelese : Una cosa più giusta la #Pisano non la poteva dire: gli idioti che gridano al Grande Fratello non si accorgono di averlo già a casa :-) -